Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6 e Warzone 2: Tutto sulla Stagione 1

Leggi su Gamerbrain.net

Dopo aver esaminato i contenuti della1 diofOps 6, ad un giorno dal lancio vogliamo fare con voi un recap di tutte le novità che porterà in gioco la prima, anche per le modalità Zombi eOps 6La primaintrodurrà tre nuove mappe, oltre il ritorno della tanto amata Nuketown, seppure in versione natalizia. Non solo mappe, vengono aggiunti anche nuovi perk e la possibilità di giocare nelle partite classificate.Cinque Mappe, Una Variante: Tre nuove mappe al lancio della1 (6v6: Hideout, Extraction Strike 2v2/6v6: Heirloom). A metài giocatori potranno godersi la nuova mappa Strike chiamata Racket, il ritorno della mappa Hacienda, e una versione natalizia di NuketownNuove Modalità: Durante laarriveranno nuove modalità, inclusa la nuova modalità Ransack, il ritorno della popolare modalità Prop Hunt a metà, modalità a tempo limitato (LTM) e altroNuovo Equipaggiamento: Due nuovi perk e una scorestreak in arrivo durante la, più una nuova Wildcard a metàRanked Play: Il lancio più anticipato del Ranked Play nella storia diof, arriverà poco dopo l’inizio dellaOps 6 ZombiesPassando alla modalità Zombie, questa vedrà l’aggiunta di una mappa completamente inedita, ed una lunga serie di contenuti in arrivo nel tempo.