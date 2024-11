Quotidiano.net - Arredo casa 2025: i materiali, i tessuti e i colori di maggiore tendenza per il prossimo anno

Roma, 13 novembre 2024 – Con l’avvicinarsi della fine dell’si stgià affermando le principali tendenze per l’domestico in vista dei prossimi mesi. In linea con quello che accade da diverse stagioni, ormai il design di interni ha assunto un ruolo sempre più profondo, divenendo specchio dell'anima e delle emozioni di chi abita in un determinato contesto. Continua a crescere l’attenzione per la sostenibilità e il legame con la natura, ma, nello stesso tempo, c’è la voglia di creare spazi sempre più accoglienti e funzionali, ispirati alla semplicità e al comfort, con un occhio di riguardo all’estetica. Ecologia Il rispetto e la tutela dell’ambiente restano il focus deiper il: legno, vetro, marmo e pietra sono scelti per il loro basso impatto ambientale e la loro naturale bellezza.