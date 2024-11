Anteprima24.it - Allerta meteo gialla prorogata in Campania per temporali

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato e integrato la vigentedi colore Giallo per. L’avviso di criticità scadrà alle 12 di domani, giovedì 14 novembre e non più alle 8 del mattino, come precedentemente indicato.Dalla mezzanotte, però, la perturbazione si estenderà anche alla zona 7 (Tanagro) ma lascerà la zona 2 (Alto Volturno e Matese).Andrà ad esaurirsi, su tutto il territorio, gradualmente a partire dalla mezzanotte, anche l’vento. Ecco il quadro in dettaglio: Fino alla mezzanotte:su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro). Si prevedono, in particolare, “Precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.