Iodonna.it - Al via lo storico festival fiorentino con film in anteprima, ospiti internazionali e performance dal vivo

Si comincia il 13 novembre con la Prima mondiale di Edge of Life, livedi John Menick, commissionata dallo Schermo dell’arte,di cinema e arte contemporanea giunto alla 17a edizione, in cui l’artista americano parla con un computer senziente della possibilità dell’immortalità digitale: una bizzarra indagine su come il digitale trasformi i confini del vivente, una“dal” su soggetti non morti. Lo spazio poetico di una pioniera: Helen Frankenthaler a Firenze X Tra i protagonisti della 17° edizione, gli artisti Sergio Caballero, Diego Marcon, Lukas Marxt e Vanja Smiljanic, Lina Lapelyt? Rosalind Nashashibi, Agnieszka Polska.