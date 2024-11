Quotidiano.net - Al Nowais sale al 5% del capitale di Nextchem (gruppo Maire)

Yousef Al, presidente e direttore generale dell'Arab Development Company (Ardeco) di Abu Dhabi, ha rilevato una partecipazione del 5% diTecnimont) per un corrispettivo di 62,5 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che Aldetiene anche il 4,73% delsociale di. Ad esito dell'operazione, ildisarà per l'82,13% nelle mani di, per il 12,87% in quelle della holdingInvestments (Mi) e per il restante 5%in quelle di Al. "Questa operazione - commenta l'amministratore delegato Alessandro Bernini - rappresenta un'ulteriore importante tappa nel percorso di valorizzazione di". "Siamo certi - conclude - che l'ingresso neldi un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Alsarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo diin un'area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica".