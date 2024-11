Gaeta.it - Addio di Francesco Micheli al Donizetti Opera Festival: un riepilogo di dieci anni di successi e innovazioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilvedrà l’uscita di scena del suo direttore artistico, una figura centrale per la manifestazione che, dal 14 novembre, darà il via alla sua decima edizione con la techno-LuRave. Questo capitolo segnala un passaggio importante per l’evento, cheha contribuito a creare e a far crescere nel corso degli, trasformandolo in un simbolo di orgoglio per Bergamo e una piattaforma di riaffermazione del compositore Gaetanoe il ruolo chiave nelPer, ilrappresenta non solo una manifestazione artistica, ma anche un’importante occasione di riscoperta culturale. “è un compositore geniale e spesso sottovalutato,” afferma il direttore artistico, evidenziando l’importanza di rivedere le opere del maestro in una nuova luce.