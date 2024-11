Ilfattoquotidiano.it - Abu Ghraib, tre ex detenuti risarciti per le torture da una corte Usa con 42 milioni di dollari. Condannati i contractor

Ci sono voluti 15 anni, ma è il bello e il brutto dell’Occidente. Ogni tanto un giudice, seppur tra mille difficoltà e a distanza di tempo, mette con le spalle al muro i responsabili di un misfatto. E in questo caso, non è una vicenda da poco: si parla dellenel carcere militare di Abu, ai tempi della guerra in Iraq. Una giuria ha assegnato a tre ex42didi risarcimenti, e soprattutto, ha ritenuto responsabile una agenzia di sicurezza, la Caci, i cui operatori civili avevano partecipato agli interrogatori dei prigionieri, assieme ai militari. La Caci ha subito annunciato il ricorso. Si tratta della seconda sentenza di questo genere: la prima risale al 2013 e riguardò la Engility Holdings con la consociata L-3 Services.Ci sono foto che raccontano un conflitto, armato o sociale; a volte basta un solo scatto.