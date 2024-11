Volo diretto ad Haiti colpito da spari e costretto a dirottare in Repubblica Domenicana | le immagini dell’aereo crivellato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undella Spirit Airlinesadè statoverso laDominicana dopo essere statoda. Come si vede da alcunecircolate sui social, l’areo è stato.Il951 da Fort Lauderdale, Florida a Port-au-Prince è stato “dirottato ed è atterrato in sicurezza a Santiago”, ha fatto sapere American Airlines precisando che da un’ispezione “sono emersi danni all’aereo coerenti con”. Il fatto è avvenuto nella serata di lunedì e la compagnia ha sospeso per il momento il servizio verso.L'articoloaddain: leproviene da Il Fatto Quotidiano.