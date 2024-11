Inter-news.it - VIDEO – Inter, arriva la sosta: attenzione agli infortuni | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi con i nostri Romina Sorbelli, Emanuele Rossi e Ivan Vanoni.IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata di oggi si è focalizzata sui tanti nazionali nerazzurri partiti per questa. Ovviamente c’è sempre da monitorare qualsiasi situazione, perché le nazionali purtroppo nascondono sempre delle insidie. A tal proposito, occhio alle condizioni di Hakan Calhanoglu, il quale non si è allenato con la nazionale della sua Turchia.