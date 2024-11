Valanga azzurra diventa un marchio ma i campioni azzurri si indignano

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Non è andata giù aidel passato dello sci alpino, da Piero Gros e Gustav Thoeni, passando per Paolo De Chiesa, Herbert Plank e Marcello Varallo, l’iniziativa di trasformare “” in un. Tutto nasce dalla volontà dell’ex velocista italiano, Giuliano Besson, che ha lanciato una nuova linea di prodotti con il logo “”, dopo averne depositato ilsenza il consenso dei componenti dello storico gruppo diitaliani. Che vanno all’attacco: “E’ una operazione unicamente commerciale ed esecrabile da un punto di vista etico perché tradisce totalmente lo spirito sportivo di quel gruppo di grandi atleti e i sentimenti di chi ama lo sci. Il tutto proprio all’indomani del grande successo che il film-documentario sta ottenendo nelle sale cinematografiche di tutto il paese”.