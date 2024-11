Justcalcio.com - TS – Undertaker in maglia Genoa, il Cagliari lo sfida e il Pescara…: ma che succede!

2024-11-12 21:10:15 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS:“The Dark side of”. La società aveva presentato così la terza, ovviamente tutta di colore nero. Ma a renderla ancor più “Dark” ci ha voluto mettere pure il tocco di The. Per chi non lo conoscesse un famosissimo wrestler, detto anche “Deadman” perché il suo personaggio ha sempre avuto l’identità di un gotico signore delle tenebre. Celebre per la sua entrata, spesso accompagnata da un rintoccare delle campane a ritmo di canzoni heavy metal. Laè stata spedita proprio a Mark William Calaway, che l’ha indossata e posato con la nuova divisa. ‘Galeotto fu quel like’ perché proprio dal mi piace di Thesui profili social delè nato il tutto., Thee laalIlha pubblicato proprio in giornata diverse immagini con la terzaaddosso a Thee la scritta “è più nera”.