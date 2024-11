Donnaup.it - Timballo di riso cacio e pepe: veloce e buonissimo!

di!Volete stupire i vostri ospiti con un piatto che gli farà leccare i baffi? Ecco la ricetta per cucinare undial. Piacerà a tutti, anche ai vostri ospiti vegetariani.di: Una delizia per intenditoriIngredienti:Per fare ilalcon il, vi serviranno:350 grammi di(preferibilmente di tipo Carnaroli)200 grammi di scamorza50 ml di panna fresca100 ml di besciamella light già pronta70 grammi di Parmigiano + 1 cucchiaio30 grammi di pecorino1 uovo interoUn po’ di pane grattugiatoUn po’ di olio extravergine di olivaQ.b. dinero appena macinatoQ.b. di sale fino da cucina.Cucinare ilPrendere ile tuffarlo in una pentola colma di acqua bollente, condita con un pochino di sale.