Metropolitanmagazine.it - “The Traitors”, Alessia Marcuzzi è la conduttrice del nuovo reality di Prime Video

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Thesarà tra le novità dei prossimi mesi in arrivo su: a condurre ilche presenta un meccanismo simile a quello de La Talpa recentemente ritornato nei palinsesti Mediaset dopo 16 anni, ci sarà.L’indiscrezione arriva da Dagospia, che nella giornata odierna ha individuato nella showgirl e componente della giuria di Tale e Quale Show, alla guida del programma: “Mediaset ha ammazzato La Talpa? Amazon suprova l’operazione The, format molto simile, con i Vip che cercano i traditori in un castello. Stessa produzione (Fremantle) e alla conduzione arriverà l’ex regina deidel Biscione:. Le registrazioni sono in corso in questi giorni in Trentino”. Una conferma arriva anche dalla diretta interessata che ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la vedono immortalata a Pedraia (alle porte di Trento) in un resort, dove ha festeggiato il compleanno nella giornata di ieri, 11 novembre.