Ilfoglio.it - Statale di Milano, ma che fai?

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

“città martire della Resistenza” e del Memoriale della Shoah è da troppo tempo la città dall’aria irrespirabile in cui vengono sfregiati i murales di Liliana Segre e Sami Mondiano, ma in cui il sito dei Giovani democratici organizza un dibattito online dal titolo “Liliana Segre deve condannare Israele?”, il cui senso è criticare “il suo rifiuto a definire il massacro israeliano con l’appellativo di genocidio”. Non s’è mai visto lo stesso stesso ardore per difendere Segre quando viene insultata nei cortei. Però ieri i Giovani dem postavano messaggi odiosi contro “decenni di oppressione e violenza a Gaza” (tutto bene Pd?). Ma tutto si tiene,è anche la città in cui l’Universitàoggi ospiterà il soi disant “scrittore poeta e militante politico” Filippo Kalomenìdis per parlare del “7 ottobre meraviglioso” e dei “guerriglieri sui deltaplani vento di liberazione”.