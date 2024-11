"Sono distrutte". Mariavittoria e Jessica, lacrime e sconforto dopo l'annuncio del Grande Fratello

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Chi si aspettava di vedere illunedì 11 novembre è rimasto deluso. Mediaset ha infatti deciso per un cambio di programmazione nella prima serata di Canale 5, con ilcondotto da Alfonso Signorini che ha lasciato il posto a La Talpa, il nuovo reality show condotto da Diletta Leotta. La dodicesima diretta del programma,la decisione del cambiato del giorno di messa in onda, andrà in scena martedì 12 novembre 2024, sempre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.Lo slittamento del palinsesto riguarderà anche i prossimi appuntamenti. Stop alla prima serata del lunedì per il, che lascerà campo a La Talpa di Diletta Leotta, con Alfonso Signorini che dal 18 novembre andrà in onda di nuovo con il doppio appuntamento serale: il martedì e il sabato sera.