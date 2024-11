Sbircialanotizia.it - Solidarietà: sabato 16 novembre ‘Giornata nazionale della colletta alimentare’

In oltre 11.600 supermercati italiani l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta sotto l'Alto Patronato del PresidenteRepubblica162024, in oltre 11.600 supermercati italiani, torna la 'Giornataalimentare', l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta sotto l'Alto Patronato del PresidenteRepubblica. In un .