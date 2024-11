Ilveggente.it - Sinner-Fritz, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, statistiche, notizie, pronostici,tv e.Non ha riservato sorprese il match d’esordio di Jannikalle Atp2024 contro Alex de Minaur. Sono bastati 85? all’altoatesino per piegare la resistenza di un tennista che ha sempre perso contro di lui: i precedenti, del resto, parlavano. Ogni volta che ha affrontato l’azzurro l’australiano ne è uscito con le ossa rotte (l’unica vittoria di de Minaur è arrivata per un forfait del nativo di San Candido)., Atptv in– Il Veggente (Ansa)Prestazione dunque solida e convincente per unche non scendeva in campo da quasi un mese: risaliva al 19 ottobre, infatti, l’ultima uscita del numero 1 al mondo, fermato da un virus pochi giorni prima del Masters 1000 di Bercy.