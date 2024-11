Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Bologna, faro sui collettivi: presto l’informativa di Digos e Scientifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 novembre 2024 – C’è un team dedicato a fare luce sui disordini di sabato scorso in centro, giornata dei ‘tre cortei’: quelli non autorizzati di antagonisti e anarchici e quello, approvato dalla Questura, di Rete dei patrioti. MANIFESTAZIONI AIN MONTAGNOLA Lì, durante il corteo non autorizzato di 1.200 antagonisti, che è partito da piazza Nettuno e ha attraversato il centro per raggiungere all’altezza di piazza XX Settembre il raduno del gruppo di estrema destra, che comprendeva anche esponenti di CasaPound, si sono non solo verificaticon le forze dell’ordine, nei quali i manifestanti hanno sfondato il cordone composto da appena dieci agenti del Reparto mobile all’ingresso della Montagnola e hanno ferito tre poliziotti (prognosi dai 10 ai 15 giorni) e poi, non paghi, hanno lanciato fumogeni, petardi e fuochi d’artificio pure sui passanti compresi gli operai al lavoro nel vicino cantiere del tram, ma sono state anche aggredite tre persone “colpevoli” di avere biasimato il corteo.