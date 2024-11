Lanazione.it - Sanità: a Pisa il convegno multi-specialistico sui tumori neuroendocrini

, 12 novembre 2024 - Il 15 novembre, all’Hotel Repubblica Marinara (inizio alle 8.30), si tiene ildal titolo: “La gestione delle neoplasie neuroendocrine gastroenteropancreatiche” organizzato da Giuseppe Boni, direttore della Sezione dipartimentale Terapia medico-nucleare endocrino-oncologica e da Riccardo Marconcini, oncologo Aoup. Le neoplasie neuroendocrine (Nen) sono un gruppo eterogeneo di patologie neoplastiche per le quali negli ultimi anni si sono resi disponibili molteplici tecniche diagnostiche e numerose opzioni di trattamento sia nella gestione del tumore primitivo sia per il trattamento della malattia avanzata. La disponibilità di nuove alternative terapeutiche è variegata sia in ambito strettamente oncologico (analoghi della somatostatina, chemioterapie, terapie a target molecolare) sia in ambito medico-nucleare (terapia radiorecettoriale) e, oggi più di ieri, la gestione di questa patologia richiede coordinamento tra differenti categorie di specialisti.