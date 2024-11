Romadailynews.it - Roma. Si traveste da prete per chiedere un prestito: arrestato 61enne

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in un ufficio postale della capitale mentre tentava di ottenere un finanziamento con documenti falsi.Questa mattina a, un uomo di 61 anni è statodalla Polizia di Stato all’interno dell’ufficio postale di via Anastasio II, nel quartiere Aurelio, mentre cercava di ottenere un finanziamento bancoposta.Il sospetto, travestito da, era accompagnato da un complice e ha esibito una patente di guida sottratta a un alto prelato vaticano, cercando di ingannare i dipendenti dell’ufficio postale.L’Ufficio Fraud Management di Poste Italiane aveva precedentemente segnalato i suoi movimenti alla Polizia Postale, che monitorava da giorni gli uffici postali della zona, individuati come possibili obiettivi di frodi. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno fermato l’uomo e il suo accompagnatore, un quarantenne con precedenti per truffa, in particolare per essersi spacciato in passato come Carabiniere dei NAS esibendo un falso distintivo e un passaporto contraffatto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.