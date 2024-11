Ilrestodelcarlino.it - Ragazzini nelle trappole del web: “La paghetta dei miei genitori? La spendo per chattare su OnlyFans”

Pesaro, 12 novembre 2024 – “Chatta” con una donna su. E per “comprare” la sua compagnia virtuale spende ladeiche gli ricaricano la carta prepagata per le piccole spese. Lui è un dodicenne di seconda media, lei una sconosciuta che vende le proprie prestazioni sulla popolare piattaforma di intrattenimento per adulti. E’ solo una delle tante storie di solitudine globale raccolte da Marco Lanzi, ex vicecommissario e responsabile del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica che da più di 10 anni svolge attività di sensibilizzazionesull’uso consapevole di internet e sul contrasto di bullismo e cyberbullismo. “Ho incontrato migliaia di adolescenti e porto con me sempre un taccuino dove annoto quello che i ragazzi hanno il coraggio di raccontare pubblicamente o che mi confidano in privato al termine deiincontri.