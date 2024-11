Amica.it - Quella dea di Charlize Theron

Leggi su Amica.it

, 49 anni, ha presenziato al gala annuale Baby2Baby. Per l’occasione, l’attrice ha optato per un abito lungo da dea greca.ha scelto un vestito scultore in jersey della P/E 2025 di Schiaparelli, caratterizzato da drappeggi e scollo profondo. A impreziosire la mise, un corsetto in denim. L’attrice ha completato l’outfit con décolleté nere e un orecchino dorato XXL della stessa Maison. Anche per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici 2024, l’attrice ha indossato una mise divina: abito corto monospalla con strascico drappeggiato di Dior Haute Couture.Dalle Olimpiadi in poi, il look da vestale ha preso piede tra passerelle e celeb. Anche la sfilata P/E 2025 di Dior ha celebrato una femminilità libera e coraggiosa, ispirata ad Artemide, dea della caccia. Il mood Olimpia ha contagiato le celeb.