"Polizze truffa" . Prima udienza per il broker

Si è aperta ieri mattina l’predibattimentale per Luca Stradiotto, ilaccusato di avere fatto sottoscrivere ad alcuni clienti prodotti assicurativi non richiesti o diversi rispetto a quelli concordati. L’agente assicurativo è ora accusato di. Nel corso dell’davanti al giudice Giuseppe Palasciano si sono costituite le parti civili con gli avvocati Salvatore Mirabile, Marcello Vescovi e Beatrice Capri per il Codacons. Gli avvocati Capri e Mirabile hanno chiesto la citazione dei responsabili civili (soggetto chiamato a risarcire il danno in caso di condanna dell’imputato), chiamando quindi in causa la compagnia Generali e l’agenzia di via Baluardi. La difesa dell’imputato ha poi preannunciato una possibile eccezione di competenza territoriale,che il giudice rinviasse al 24 febbraio per la conclusione dell’predibattimentale.