Thesocialpost.it - Piero Pelù chiude il suo account X per protesta contro Musk. “Il mio segnale di dissenso civile”

ha annunciato di aver deciso dire il proprio profilo sulla piattaforma “X”, di proprietà di Elon. “Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E.ho deciso dire il mio profilo sulla piattaforma ‘X’ di sua proprietà”, ha dichiaratoin un post su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae con il dito medio alzato. Leggi anche: Il nuovo segretario per la sicurezza di Trump ha ucciso il suo cane perché non obbedivaLa scelta arriva nello stesso giorno in cuiha pubblicamente sostenuto il governo Meloni e attaccato i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, i quali avevano appena annullato i trattenimenti di sette migranti trasferiti in Albania. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@pelufficiale)“Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione – prosegue– ma credo che oggi sia fondamentale dare segnali chiari diverso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche”.