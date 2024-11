Oasport.it - MotoGP, per Francesco Bagnaia vincere il Mondiale significherebbe compiere una rimonta senza precedenti in 75 anni di storia

arriva all’ultima gara dicon 24 punti da recuperare su Jorge Martin quando ne restano 37 sul piatto. Questo significa avere un divario pari al 64,9% del monte-punti ancora in palio. In altre parole, se Pecco dovesse sovvertire la situazione, laureandosi Campione del Mondo, realizzerebbe lapiù clamorosa nelladel Moto.Quello del 2024 sarà il ventesimo titolo a essere assegnato al weekend finale. Nei 19, in ben 16 occasioni chi è arrivato in testa alla classifica generale ha saputo difendere con successo la propria leadership. Sostanzialmente, solamente 1 volta su 6 si è assistito a un ribaltamento dello scenario.È capitato nel 1992, nel 2006 e nel 2015. Attenzione però, in tutti e 3 i casi c’è di mezzo qualcosa di anomalo. Un infortunio pregresso (Doohan corse “zoppo” e non ebbe modo di difendersi dal ritorno di Rainey); una caduta (diciottofa Rossi finì a terra e festeggiò il compianto Hayden) o una penalità (Rossi dovette partire ultimo in griglia dopo i fattacci di Sepang).