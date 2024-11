Sport.quotidiano.net - Medvedev poi Zverev, allarme palline alle Atp Finals: “Salute giocatori a rischio”

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Torino, 12 novembre 2024 – Torneo che vai, caso che trovi. E a Torino scoppia il ‘pallina gate’: primae ora anchehanno avuto qualcosa da dire sulle piccole sfere gicon cui regalano spettacolo a ogni partita. Al centro di tutto, oltre la resa in campo ci sono soprattutto gli effetti a lungo termine sui. “Quello delleda gioco è un argomento importante. Sono entrato un pò in modalità ricerca e ho chiesto informazioniaziende che le producono. Dall'epoca della pandemia sono peggiorate, sono diventate molto più lente – ha spiegato-. Ecco perché moltiora hanno problemi al gomito e altri hanno problemi al polso”. La spiegazione, secondo il tedesco numero 2 al mondo, sta tutta nei materiali. “Il motivo è che le aziende di produzione hanno cercato di tagliare i costi e ora stanno usando un materiale di gomma diverso, che rende leda tennis tra il 30% e il 60% più lente in media rispetto a prima del Covid.