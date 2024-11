Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sigillo anche di Mariona su bella discesa di Hurtig

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79? GOOOLLL!!!avanzata disulla fascia sinistra, palla dentro l’area e arrivaad insaccare la palla in rete.78?chiusura di Williamson su Bonansea che evita la fuga dell’attaccante bianconera verso la porta.76? Dentroe fuori Russo per Slegers. 75? Troppo sotto tono la squadra di Canzi oggi. Partita difficile che poteva essere letta in maniera differente. C’è comunque tempo.74? GOOOLLL BLACKSTENIUS!!! Bellissima imbucata diche trova sulla sinistra BLACKSTENIUS. La giocatrice avanza indisturbata praticamente e fulmina Peyraud-Magnin. 2-073? Messa giù Bonansea.che riparte.71? Altro spiovente dentro l’area. Spazzano le juventine.70? Bellissima incursione diche fa venire il mal di testa alla difesa juventina.