Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: al via la 3° giornata del gruppo C

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Bel forcing delle bianconere che mantengono il controllo del campo e rimangono nella metà campo avversaria.3? Ci provano Boattin e Schatzer dalla distanza ma l’riesce ad uscire.2? Primissima occasione!! Cantore imbucata dal centrocampo calcia sui piedi del portiere avversario. Angolo!1? Bell’avvio in avanti della Juve che si appresta ad una rimessa in zona offensiva.1? Fischio d’inizio! 18:44 Novità Schatzer titolare al posto di Bennison che parte in panchina. Sarà una partita fisica quella in scena questa sera.18:42 Tempo di inni. Poi al via il match travalido per la 3°delC di.18:39 7 gradi al Pozzo-Lamarmora di Biella. Le calciatrici hanno dovuto effettuare un riscaldamento intenso pre-partita.