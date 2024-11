Lapresse.it - Libri, padre Spadaro: “‘Versi a Dio’ è un’antologia che dà spazio alla diversità”

“In un’epoca in cui tutti vogliono esprimere se stessi e il proprio pensiero in maniera unidirezionale, aver deciso di fare una antologia come questa è un atto quasi rivoluzionario“. Così a LaPresseAntoniosottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione del Vaticano parlando dia Dio. Antologia della poesia religiosa’ (Crocetti Editore). “– continua– è accompagnato da una lettera del Papa che apre il libro. Francesco parla della poesia come ‘spina nel cuore’, che spinge al movimento. È la spina di una rosa, non di un chiodo, ma dice che la poesia è incomoda. ‘Ti butta da un’altra parte’, scrive il Papa, e porta chi la legge in territori sconosciuti, spingendoscoperta”. Per quanto riguarda il volume, sottolinea: “L’antologia non impone una visione, ma offrealle diverse voci, fornendo la base per un incontro che va oltre l’imposizione di un pensiero unico.