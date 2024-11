Ilrestodelcarlino.it - Lancio di fumogeni e oggetti contundenti dopo Ascoli-Samb: indagini in corso

, 12 novembre 2024 – La Questura diPiceno indaga sugli incidenti avvenuti nella tarda serata di ieri al termine della partita di calcio a Cinque fra l’e la(Final Eight di Coppa Marche serie C). L’incontro è terminato 3-3 con gli ospiti che, in virtù del risultato dell’andata, hanno superato il turno. All’esterno del palazzetto dello sport di Monticelli sono avvenuti dei tafferugli, condi, cinte e altriche venivano branditi con fare minaccioso. Sono immediatamente intervenuti agenti di polizia e carabinieri che erano presenti e hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Di fatto non risultano persone ferite o contuse. Al termine sono stati identificati diversi sfra cui un ascolano posto in stato di fermo, con l’ipotesi di reato in fase di formulazione.