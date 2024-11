Nerdpool.it - In arrivo una versione limitata bianca di Steam Deck OLED

Valve ha annunciato oggi l’di unaper il suo supporto. Questaesclusiva e dalle quantità limitate sarà completamentee, a differenza della precedente edizionegrigia, sarà disponibile in tutti i luoghi in cui è possibile comprare una, Italia inclusa. Laavrà le stesse specifiche dellaregolare, quindi avrà a disposizione un HDD di 1 TB, inoltre, arriverà con una pratica custodia e un panno in microfibra, ovviamente bianchi, appositi.Le quantità del dispositivo saranno allocate proporzionalmente per ciascuna regione, questo significa che le disponibilità saranno differenti; inoltre, per garantire a tutti la possibilità di compraresarà possibile comprarne una per account.