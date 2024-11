Universalmovies.it - Il Gladiatore 2 | Arrivano le proiezioni notturne di UCI Cinemas

Il2 sarà nelle sale italiane dal 14 novembre prossimo, ed ancora prima nelle sale del circuito UCI.In aggiunta alle iniziative legate a Il2 già annunciate su queste pagine alcuni giorni fa (qui il nostro articolo), UCIha scelto di premiare gli appassionati con una serie di anteprime. Le multisale UCI Bicocca (MI), UCIMeridiana Bologna (BO), UCI Casoria (NA), UCI Luxe Maximo (RM) e UCI Porta di Roma (RM), infatti, hanno previsto uno spettacolo notturno per consentire ai più appassionati di essere i primi a vedere l’attesissimo nuovo kolossal Ridley Scott e ricevere, acquistando il biglietto online, uno dei sei character poster dedicati ai protagonisti del film o l’esclusivo artwork IMAX®, per chi dovesse acquistare un biglietto per la visione in IMAX® presso UCI Porta di Roma.