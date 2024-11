Houthi | Attaccata la portaerei Usa Lincoln

Leggi su Open.online

Il portavoce dei ribellinello Yemen ha dichiarato che le milizie hanno «attaccato laUsanel Mare Arabico». A riferire dell’offensiva è stata l’agenzia russa Tass. La nave è stata inviata la scorsa estate da Washington per rafforzare il contingente in difesa delle imbarcazioni che transitano lungo lo stretto di Bab el-Mandeb e obiettivi dei razzi e degli sciami di droni dei miliziani supportati dall’Iran. Lasupporta la Uss Theodore Roosevelt nella gestione della contraerea. (in aggiornamento)In copertina: EPA/Suez Canal Authority I Lastatunitense USS Abrahamattraversa il Canale di Suez, Egitto, 09 maggio 2019. L'articolo: «laUsa» proviene da Open.