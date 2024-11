Dilei.it - Grande Fratello sondaggi, chi è l’eliminato di stasera 12 novembre

Iltorna in onda. Il reality condotto da Alfonso Signorini si è infatti fermato per lasciare spazio a La Talpa, che prende la sua storica collocazione del lunedì sera, raccogliendo così la sfida della prima serata del martedì. La tensione tra i nominati è già alle stelle, con Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Clayton Norcross che si giocano la possibilità di ottenere non una ma ben due immunità, che verranno concesse proprio ai concorrenti più votati di questo televoto ancora aperto.Chi sono i nominati del 12Nella puntata della settimana scorsa, il pubblico ha assistito all’eliminazione inaspettata di Iago Garcia, che ha lasciato la casa con il 21,1% dei voti contro di lui, scatenando non poche discussioni sia tra i concorrenti che tra i fan del programma. L’attore de Il Segreto sembrava essere infatti uno dei favoriti e, invece, come spesso accade, il televoto ha stupito tutti determinando la sua eliminazione.