Il nuovo piano di Trump per la Groenlandia | trasformare l’isola in una freedom city per i tech bro Ecco cosa potrebbero farci gli imprenditori

Una sorta di paradiso fiscale per le aziende del. Unadalle regole appena abbozzate che lasci aglidella tecnologia una libertà di agire di cui nonmai godere in patria. Sono queste le idee che frullano nella testa dell’amministrazionequando i pensieri volgono al futuro della. A dare notizia delle indiscrezioni è l’agenzia di stampa britannica Reuters, secondo cui ilsarebbe attualmente ancora un accenno, che però piace molto all’uomo scelto da Donaldcome prossimo ambasciatore statunitense in Danimarca – Ken Howery – e a diversidella Silicon Valley. Il parlamento americano dovrebbe confermare la scelta di Howery come ambasciatore nei prossimi mesi, dando il via a una fase ancor più intensa delle insistenti pressioni che la Casa Bianca sta facendo sullaper prenderne il controllo.