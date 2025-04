Fisco | codice Ateco per le prostitute

codice Ateco, la classificazione di attività economica attribuita dall' Agenzia delle Entrate. Dal 1 gennaio è entrata in vigore Ateco 2025, la nuova classificazione delle attività economiche: al punto 96.99.92 sono citati i 'Servizi di incontro ed eventi simili'. Nell'elenco: "Attività connesse alla vita sociale, agenzie "di incontro e matrimoniali" e "fornitura o organizzazione di servizi sessuali",incluse le "attività di speed networking" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.40 Prostituzione e servizi forniti da escort e accompagnatori ora hanno un loro, la classificazione di attività economica attribuita dall' Agenzia delle Entrate. Dal 1 gennaio è entrata in vigore2025, la nuova classificazione delle attività economiche: al punto 96.99.92 sono citati i 'Servizi di incontro ed eventi simili'. Nell'elenco: "Attività connesse alla vita sociale, agenzie "di incontro e matrimoniali" e "fornitura o organizzazione di servizi sessuali",incluse le "attività di speed networking"

Il fisco regolarizza la prostituzione? Il codice Ateco per la fornitura di "servizi sessuali". Un codice per la “gestione di locali di prostituzione” (che è illegale): la sorpresa nella nuova…. Prostituzione ed Escort hanno il loro codice Ateco: è polemica sul conflitto con l’illegalità di sfruttamento e favoreggiamento. Prostituzione con codice Ateco: escort e servizi sessuali entrano in Camera di Commercio. Prostitute ed escort? Adesso hanno un loro codice del fisco per pagare le tasse. Il Fisco regolarizza la prostituzione, spunta il codice Ateco che prevede i "servizi sessuali". Ne parlano su altre fonti

