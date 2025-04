Papa Francesco arriva a sorpresa nella Basilica di San Pietro per controllare i lavori

sorpresa Papa Francesco si è recato in sedia a rotelle nella Basilica di San Pietro e si è diretto verso la Cattedra per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. Proprio domani è in agenda una conferenza stampa per illustrare il risultato di questi ultimi restauri eseguiti in Basilica. Dopo il lungo ricovero, è la terza volta che il Pontefice si mostra in pubblico. L'ultima è stata domenica scorsa in piazza San Pietro, la prima al momento delle dimissioni quando ha salutato i fedeli dalla finestra del Gemelli. Oggi Francesco è apparso di nuovo in sedia a rotelle, con i naselli per l'ossigeno avvolto in un plaid, con una maglia della salute di lana e i pantaloni neri, come mostrano alcuni video del suo ingresso.

