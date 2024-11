Isaechia.it - Grande Fratello, cresce l’intesa tra Shaila e Lorenzo: “Sento delle emozioni forti, anche quando bisticciamo non ho paura perché…”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

La coppia delformata daGatta eSpolverato sta facendo dei passi in avanti ed è come sempre al centropolemiche.Dopo la scenata di gelosia da parte della ballerina per via di un confronto che il modello milanese ha avuto con Helena Prestes, a cui fino a poco fa era stato molto vicino fisicamente, i due l’indomani hanno scelto di chiarire un po’. vistosamente.Le telecamere hanno infatti mostrato dei movimenti sospetti – ma inequivocabili – del piumone arancione sotto cui si erano rifugiati. In realtà, sin dal principio della loro relazione – nonostante Spolverato abbia tenuto più volte a chiarire di non essere fidanzato – la passione tra i due non è mai stata un mistero. La coppia, infatti, a partire dai primi giorni a Madrid, si era completamente abbandonata ad essa,tramite frasi a sfondo esplicitamente erotico.