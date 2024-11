Zonawrestling.net - Gli Hardy Boys sono il miglior Tag Team nella storia del Wrestling?

Lo sappiamo, BFG è passato agli archivi, ma tra le arie supposizioni future su Joe Hendry e la sua eventuale consacrazione targata Genesis, vi è un altro discorso da non trascurare, quello degli.Matt & Jeffriusciti nell’impresa di chiudere lo show, vincere il Full Metal Mayhem e conseguentemente laureasi per la tera volta in carriera campioni di coppia TNA (tredicesima volta se consideriamo anche i regni WWF/E, WCW e ROH).Inutile negarvi la mia felicità e totale apprezzamento per tale esito.Ho sempre provato forti sentimenti per Jeff,un atleta pieno di ombre nel suo privato, ma anche capace di essere un underdog definitivo in ogni passo del suo percorso e quindi bravissimo nel farti “sentire” tutte le emozioni necessarie per adorarlo.Il discorso può essere diverso per Matt dove, al di fuori dell’universo BROKEN, non è stato mai semplice farlo entrare di diritto nei propri cuori quanto il fratello, a parte alcune eccezioni come la faida con Edge a RAW del 2005 o quella con MVP a SmackDown del 2007 o Mark Henry in ECW nel 2008.