Giandomenico | Costruito tanto La squadra meritava la vittoria

"Bisogna fare gol: non si può commentare un pareggio quando unacostruisce cosìe calcia almeno 10 volte nella porta". Luigi, allenatore della Sangiustese, mastica amaro dopo il pareggio in casa dell’Atletico Mariner, incontro finito sul risultato di partenza. "È un periodo – aggiunge – in cui tutto ci gira storto, ci siamo mangiati dei gol, abbiamo sbagliato un rigore e colpito il palo. Non posso rimproverare i giocatori perché hanno giocato bene, hanno, hanno fornito una buona prova sul piano del gioco". Però c’è da fare di più perché nel calcio occorre fare gol. "Bisogna essere più affamati e cinici sotto porta. Non mi era mai capitato – dice– che una miacostruisse cosìe alla fine tornasse a casa solamente con un punto".