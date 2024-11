Ilrestodelcarlino.it - Eima chiude con il record. Quasi 350mila presenze

Oltre 346.000, che si è conclusa ieri sera a Bologna, ha registrato il suo massimo storico, a un pelo dall’obiettivo di 350.000 fissato per quest’anno dal salone delle macchine agricole, con 63.000estere, da 150 Paesi. Evento di riferimento a livello mondiale,premia le 1.750 industrie espositrici che hanno scelto la rassegna come vetrina per presentare oltre 60.000 modelli di macchine e altre attrezzature. Per quest’edizione, i riflettori sono stati puntati sulle nuove tecnologie che rappresentano la nuova frontiera dell’agromeccanica, e che già oggi sono utili per rispondere alle sfide della sicurezza alimentare, della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici. "Abbiamo accolto visitatori da ogni parte del mondo", spiega Mariateresa Maschio, presidente di FederUnacoma, la federazione che organizza della rassegna.