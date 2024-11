Oasport.it - Dove vedere in tv Roma-Lione, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Domani, mercoledì 13 novembre (ore 21.00), lascenderà in campo per il terzo impegno del gruppo A delladi. Le giallo-rosse affronteranno al Tre Fontane ilin un confronto che si preannuncia assai complicato. Giocare contro una squadra capace di imporsi in otto circostanze in questa competizione e spingersi undici volte in finale è sicuramente difficile.La formazione allenata da Alessandro Spugna si presenta all’appuntamento con il vento in poppa, dopo l’importante successo di misura in campionato contro la Fiorentina che ha ulteriormente rilanciato le quotazioni delle giallorosse nella massima serie. In più, fino a questo momento, il cammino a livello continentale è stato assolutamente senza macchia.Sarà dura contro il club francese, unica squadra che non ha ancora subito gol in questa edizione, vincendo 2-0 contro il Wolfsburg, per non parlare dell’affermazione per 1-0 contro il Paris il 3 novembre con il gol di Tabitha Chawinga, che nella passata stagione aveva fatto due gol all’OL da avversaria prima del suo trasferimento, considerando anche la tripletta contro il Guingamp in campionato.