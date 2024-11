Ilgiorno.it - Dirigenti scolastici reggenti: "Avviare il nuovo anno. Difficile ma gratificante"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

avuto un compito non da poco: garantire l’avvio dell’scolastico. Un merito riconosciuto anche da un sindacalista di lungo corso come Pippo Frisone, funzionario di categoria Cgil Scuola. Tra i, la professoressa Monica Fugaro, che ha preso le redini del Liceo Galileo Galilei. Legnanese, dal primo settembre 2019 è dirigente all’Istituto comprensivo “Viale Legnano“ di Parabiago. Quanto è durata la reggenza e che esperienza ha rappresentato? "Dal 2 settembre fino alla scorsa settimana. È stato un momento molto delicato, perché era necessario far partire unscolastico e le complessità sono sempre tante". È stata la sua prima reggenza? "No, ero già stata reggente, per due anni, all’Istituto comprensivo Carducci di San Vittore Olona". Che Liceo Galilei ha incontrato? "In questi due mesi mi ero riproposta di implementare l’offerta formativa.