Gaeta.it - Critiche alla gestione sanitaria in Liguria: il riconoscimento di Bucci sul fallimento della giunta Toti-Gratarola

La situazione sanità in Liguria si fa sempre più complessa e le recenti dichiarazioni del presidente hanno riacceso le polemiche. In un contesto in cui la sanità ligure è da tempo sotto i riflettori per evidenti problemi di gestione, Davide Natale, segretario del Partito Democratico in Regione, ha colto l'occasione per esprimere il suo disappunto riguardo all'operato dell'attuale giunta. Questo articolo analizza le affermazioni di Natale e le critiche rivolte all'operato regionale. Il riconoscimento di Bucci Il segretario Natale sottolinea come Bucci abbia finalmente riconosciuto un fallimento che, a suo avviso, era sotto gli occhi di tutti da tempo. Secondo Natale, il disastro della sanità ligure non è una novità, ma una realtà che il Partito Democratico ha denunciato in modo costante, inclusa la recente campagna elettorale.