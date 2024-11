Cultweb.it - Cos’è la serendipità e quante volte ha avuto un’importanza rilevante nella storia?

Persi intende il concetto di fare scoperte fortunate o inaspettate, mentre si sta cercando altro. Quando gli eventi che si combinano in modo casuale portano a un risultato positivo, lasi esprime alla massima potenza. La parola viene dall’inglese serendipity ed è stata coniata dallo scrittore Horace Walpole nel XVIII secolo, ispirandosi alla fiaba persiana I tre principi di Serendippo, in cui i protagonisti riescono a salvarsi la vita in più di un’occasione grazie a delle scoperte fortuite.Lapuò sembrare un elemento magico, ma in tante occasioni dellaumana si è rivelata fondamentale. Per esempio,scoperta della penicillina da parte di Alexander Fleming. Il medico non aveva in progetto di formulare l’antibiotico, tuttavia, mentre stava studiando batteri, notò casualmente la presenza di una muffa che ne aveva ucciso molti.