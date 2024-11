Biccy.it - Clayton Norcross: “Licenziato da Beautiful, ecco perché”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

ha vestito i panni di Thorne Forrester innei primi due anni di messa in onda dal 1987 al 1989, poi quel personaggio è stato affidato a Jeff Trachta, che lo ha interpretato dal 1989 al 1996. Dopo è stata la volta di Winson Harmon che è rimasto all’interno della soap opera per ben 21 anni. Dal 2017, infine, Thorne Forrester è interpretato da Ingo Rademacher.Se i motivi che hanno spinto Jeff Trachta e Winson Harmon a lasciare il ruolo di Thorne Forrester non li conosciamo, da oggi sappiamoha detto addio alla soap opera proprio nel momento in cui ha iniziato a ingranare in tutto il mondo. A raccontarlo è stato proprio lui all’interno della Casa del Grande Fratello.“I giornalisti e tanti fan mi chiedono: ‘Mahai lasciato? Non la guardo più dopo la tua partenza’.