Liberoquotidiano.it - "Chi vi dice che sta bene sta mentendo": Carlos Alcaraz, il piagnisteo dopo la sconfitta

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

La stagione di tennis è stata logorante, in mezzo sono arrivati anche i giochi olimpici di Parigi, così alle ATP Finals di Torino si è presentato unstremato e quasi impotente, anche per alcuni problemi di salute avuti nei giorni precedenti l'arrivo in Piemonte. Il 6-1, 7-5 con il quale ha perso contro Casper Rudd è stato un esordio shock perfino per lui, nonostante un'ottima prova del norvegese. È stato lo stessoa confermarlo nel post-gara: “Beh, qualche giorno prima di venire qui, mi sono ammalato a casa. I giorni in cui mi allenavo qui, mi sentivo. Non molto, ma. Pensavo di poter giocare. Sentivo di poter tenere lo scambio in allenamento. Ovviamente, nelle partite è completamente diverso. Ma oggi non mi sentivo, stamane sentivo un fastidio allo stomaco egli scambi lunghi non stavo" Solitamente è un combattente, ma stavolta Carlitos non accampa scuse: “Non voglio dirlo perché non voglio dare l'impressione di utilizzare delle scuse.