Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 4-10 novembre: di platino per Tedua, Alfa e Max Pezzali

: nella settimana dal 4 al 10, sono sette i dischi diottenuti da La Divina Commedia, album dipubblicato nel giugno 2023, dal quale è stato estratto l’ultimo singolo, Beatrice feat Annalisa.Il terzo lavoro in studio del rapper ligure ispirato alla trilogia dantesca, è composto da sedici tracce, alle quali si aggiungono le otto dell’edizione deluxe, pubblicata nel maggio 2024 e vedono i featuring di Angelina Mango, Izi, Capo Plaza, Guè, Marracash e Kid Yugi tra i tanti. A quota cinque, troviamo Fabri Fibra con Fenomeno, nono album dell’artista di Senigallia nel quale figurano Stavo Pensando A Te, scritta in principio per Emis Killa ma rifiutata dal rapper poichè assente dalla fase compositiva e divenuta una delle hit dell’artista, che ha realizzato a pochi mesi di distanza dalla release una seconda versione con Tiziano Ferro.