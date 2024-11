Liberoquotidiano.it - "Ce lo può dire?". Vannacci scatena l'Europarlamento: è botta e risposta con l'Alta rappresentante | Video

Volano stracci al Parlamento europeo. Qui la nuovaper la politica estera Ue Kaja Kallas prosegue la sua difesa della causa ucraina. Ma tra gli europarlamentari in ascolto c'è anche Roberto. A Kallas, il leghista ricorda che il rapporto Draghi, "vero guru di questa nuova Commissione" ha messo in chiaro come una delle ragioni di fondo della riduzione di competitività dell'Ue sia stata "la perdita del più grande fornitore di energia dell'Ue, ovvero la Russia" oltre che "la rimessa in discussione degli equilibri geopolitici e la crescita delle tensioni internazionali". Da qui la domanda: "Ci puòquali sono i primi tre provvedimenti che assumerebbe per recuperare il più grande fornitore di energia dell'Unione europea, ovvero la Russia, appianare le tensioni internazionali e quindi porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina?".