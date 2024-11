Lettera43.it - Caso Regeni, una testimone: «Gli 007 egiziani chiesero copia del suo passaporto»

Durante l’audizione di una cittadina tedesca, rimasta anonima e ascoltata in aula protetta, è emerso che gli 007avrebbero chiestodeldi Giulioal suo coinquilino Mohamed El Sayed. La donna, che ai tempi condivideva l’appartamento proprio con El Sayed e il ricercatore italiano, ha raccontato come poco prima del Natale del 2015 «El Sayed mi ha riferito che un giorno venne a casa nostra la polizia e chiesedel documento di Giulio. El Sayed era convinto che questo controllo era stato fatto dalla National Security, il servizio segreto egiziano. Io non ero presente ma lui aveva questa idea e si impaurì per questo». Un episodio che l’uomo non raccontò a, perché, ha detto la, «forse aveva un sospetto che lui aveva fatto qualcosa che non doveva fare».